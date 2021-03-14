الحصيني: أجواء معتدلة نهارًا تميل إلى البرودة ليلًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أجواءً معتدلة نهارًا على الوسطى والشمالية والغربية والمرتفعات الجبلية، تميل للبرودة لباردة ليلًا فجر الاثنين 1442/8/1هـ، حارة على الغربية والساحل الأوسط والجنوبي نهارًا معتدلة فجر الأثنين 1442/8/1هـ، غائمة جزئيًا على أجزاء من شمال وغرب ووسط وشرق مع عوالق ترابية.

درجات الحرارة

كما نشر الحصيني بيانًا بدرجات الحرارة فجر اليوم الأحد 1442/8/1هـ حسب التقويم المحلي الساعة “6” صباحًا.

عوالق ترابية

وكانت الأجواء باردة نسبيًا إلى باردة على الشمالية والوسطى والشرقية والسماء غائمة جزئيًا على الوسطى وجنوب الشرقية، مع عوالق ترابية على نجران وشرقي عسير والباحة وشرق مكة والمدينة.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض وكذلك مناطق (نجران، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على جزء باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.



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