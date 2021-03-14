ارتفاع أسعار الذهب في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ارتفعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية في تعاملات صباح اليوم الأحد 14 مارس 2021.

سعر الذهب عيار 24

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 208.22 ريال (55.52 دولار)، مقابل 207.86 ريال (55.43 دولار)، أمس.

سعر الذهب عيار 21

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 182.19 ريال (48.58 دولار) مقارنة بنحو 181.87 ريال (48.50 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 156.16 (41.64 دولار)، مقابل نحو 155.71 ريال (41.52 دولار) خلال فترة المقارنة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 مستهل تعاملات الأحد نحو 121.46 ريال (32.39 دولار) مقابل 121.25 ريال (32.33 دولار)، أمس السبت.

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