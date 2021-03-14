غازكو: الانتهاء من تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” عن الانتهاء من إصدار عقد التأسيس والسجل التجاري لشركتها التابعة تحت مسمى “شركة الحلول للغاز “.

مسؤولية محدودة

وأشارت غازكو، إلى أن الشرطة الجديدة ستكون ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة ١٠٠٪ “لغازكو” برأس مال خمسة ملايين ريال.

أعمال التأسيس

وأوضحت غازكو أن الشركة ستبدأ في تقديم خدماتها بعد استكمال كافة أعمال التأسيس من الناحية الإدارية والفنية.

نشاط الشركة

ويتمثل نشاط شركة الحلول للغاز في تقديم الخدمات المتعلقة بتأسيس شبكات وخزانات وتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال والاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها.

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