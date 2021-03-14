رابط وشرط التقديم على وظائف جدارة في المملكة 1442

شروط التقديم على وظائف جدارة من الأمور المهمة التي يجب معرفتها عن التقديم على هذه الوظائف من خلال المنظومة التي أطلقتها المملكة حتى يتمكن الشباب السعودي من التقديم على الوظائف المختلفة التي يتم الإعلان عنها على الموقع، وهو مفتوح للتقديم طوال العام، ويتم من خلال مجموعة من الشروط التي نتعرف عليها في المقال التالي.

شروط التقديم على وظائف جدارة

تم إطلاق موقع جدارة من قبل وزارة الخدمة المدنية من أجل توفير التقديم الإلكتروني على وظائف المملكة بشكل ميسر ووضعت بعض الشروط اللازمة للتقديم ومنها:

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أن التقديم مقتصر على الشباب السعودي الباحث عن العمل فقط.

يتم التقديم للحاصلين على شهادة البكالوريوس فأعلى.

يتم تقديم كافة الأوراق اللازمة التي تثبت المؤهل والخبرات وشهادات التميز.

يتم تقديم كافة الأوراق اللازمة على الموقع.

طريقة التقديم على وظائف جدارة

يتم التقديم على الوظائف الخاصة بمنظومة جدارة من خلال تسجيل الحساب على موقع جدارة للتوظيف والدخول على البيانات المطلوبة وإدخالها ويمكن اتباع هذه الخطوات.

الدخول على موقع منظومة جدارة للتوظيف الإلكتروني

الضغط على تسجيل دخول من الصفحة الرئيسية أو تسجيل جديد لمن لا يملك حساب على المنظومة.

يتم كتابة رقم الهوية في حال التسجيل الجديد مع تحديد تاريخ الميلاد والجنس

نقل رمز الصورة والضغط على تحقق ثم.

بعد التحقق يتم تلقي رمز وكتابته ثم استكمال البيانات ومنها الخاصة بالحالة التعليمية والحالة الصحية.

إدخال بيانات الاتصال من رقم الهاتف والبريد الإلكتروني واختيار كلمة مرور مناسبة ثم الضغط على تسجيل.

رابط جدارة للتوظيف

توفر جدارة من خلال موقعها على الإنترنت التقديم للسعوديين من خلال الرابط الخاص بها وهو”eservices.mcs.gov.sa” ويتمكن من التقديم وتسجيل الباينات بسهولة.