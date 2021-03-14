السعودية | خبير: إلغاء الكفالة بالسعودية يعيد التوزان لسوق العمل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تدخل اليوم الأحد 14 مارس مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" للعاملين في القطاع الخاص حيّز التنفيذ في السعودية، وذلك حسب ما تم إعلانه من قبل وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي 2020م.

إلى ذلك، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي علي الحازمي لـ"العربية.نت": إن نظام تحسين العلاقة التعاقدية في السعودية سيعيد كامل التوازن إلى سوق العمل، كما أنه سيخلق مظلة عادلة تمزج روح التنافسية الوظيفية ما بين الوافد والمواطن السعودي، وهذا النظام الدارج ضمن تطلعات رؤية السعودية 2030 في طبيعته سيضع البلاد في مصاف الدول العالمية التي ألغت نظام الكفالة في وقت ماضٍ، كما أنه سيساعد جلياً في تعزيز الصورة الذهنية الجيدة أمام المنظمات الحقوقية العمالية، التي ترى أن نظام الكفالة هو نوع من أنواع الاستعباد الإنساني، وأتوقع بحلول العالم 2022 بأن مركزية السعودية من ناحية حقوق العمال ستتحسن وفق المنظمات العمالية العالمية.

"سوق سوداء للتأشيرات"

وتابع الحازمي قائلاً: "نظام الكفالة سابقاً خلق لدينا سوقاً سوداء للتأشيرات التي كانت تباع وهو ما نتج عنه ما يعرف باقتصاد الظل الذي أنهك الاقتصاد السعودي، كما أن النوع من أنواع الكفالة أوجد لدينا نظام بيئة خصبة للتستر التجاري الذي أدر خسائر اقتصادية كبرى، حيث يكلف سنوياً مليارات الريالات سنوياً، وإذا اختصرناها على عدد الحوالات فقط في آخر 10 سنوات وصلت إلى التريليون و700 مليار ريال وهذا رقم فلكي، يوازن تقريباً ميزانية أكثر من دولة في قارة إفريقيا، لذلك هذه الإصلاحات هي واحدة من المبادرات التابعة لرؤية المملكة 2030".

إلى ذلك تسعى مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" إلى زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

تتيح خدمة التنقل الوظيفي

كما أنها تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة السعودية مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة "أبشر" ومنصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يذكر أن هذه المبادرة تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم جهات حكومية أخرى، وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.