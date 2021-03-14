السعودية اليوم / الهند تسجل 25320 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 25320 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 11.359.048 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 158.607 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.989.897 حالة .

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09:42ت م

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نيودلهي 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 25320 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و161 وفاة .وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 11.359.048 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 158.607 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.989.897 حالة .// انتهى //09:42ت م0024

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