السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: أتربة مثارة ورياح نشطة



حائل 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، يتضمن أتربةً مثارةً ورياحاً نشطةً وتدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الثامنة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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09:20ت م

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