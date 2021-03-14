الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” توزيع 27 مليون ريال أرباحًا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 28-03-2021 والمُقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية، منخفضًا 7.66 نقاط ليقفل عند مستوى 9587.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 450 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 475 ألف صفقة سجلت، فيها شهدت أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر انخفاضًا

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والتعمير، والجزيرة، والبلاد، وساسكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مسك، ومعدنية، والعبداللطيف، وصدق، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 4.61%.

الأسهم الأكثر نشاطًا

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وصدق، ودار الأركان، والجزيرة، وإعمار هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والإنماء، وصدق، والراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 1733.31 نقطة ليقفل عند مستوى 24175.09 نقطة، وبتداولات بلغت 82 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 675 ألف سهم تقاسمتها 1964 صفقة.

شارك الخبر