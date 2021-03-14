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شكرا لقرائتكم شاهد.. لحظة وقوع حادث تصادم مروع بالرياض ونجاة عامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14
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كما بيّن الفيديو لحظة سقوط العامل على الأرض في وضح النهار ونجاته من الحـادث.
شاهد.. لحظة وقوع حادث تصادم مروع بالرياض ونجاة عامل
متابعات الخليج 365 - الرياض
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وثقت كاميرات المراقبة نجاة عامل بأعجوبة من حادث تصادم مروع وقع بين سيارة وسطحة متوقفة بجوار إحدى الورش بحي الصناعية في الرياض.
عكس اتجاه السير
وأظهر مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة، سيارة تسير بسرعة عالية عكس اتجاه السير وتصطدم بالسطحة؛ ما تسبب في انقلاب الأخيرة وسيارة أخرى كانت متوقفة بجوارها.
سقوط العامل
كما بيّن الفيديو لحظة سقوط العامل على الأرض في وضح النهار ونجاته من الحـادث.
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