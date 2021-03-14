متحدث الأرصاد: استمرار العاصفة الترابية على عدة مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، استمرار التقلبات الجوية حتى صباح الغد على عدة مناطق.

وأضاف: نحن نعيش حاليًّا في أجواء فصل الربيع المتقلبة وعناصر الطقس متذبذبة، وتشمل الحالة المناطق الجنوبية، حيث تتأثر برياح نشطة مستمرة بها خاصة نجران وشرورة والمناطق المحيطة بها امتدادًا إلى بيشة كذلك عسير والباحة وأيضًا جازان.

وتابع: “سرعة الرياح في هذه المناطق تساهم في انخفاض مستوى الرؤية خاصة المناطق المفتوحة، ومن المتوقع استمرار الحالة حتى صباح الغد ثم يحدث اعتدال نسبي في درجات الحرارة مع تراجع تأثير المنخفض الجوي”.

توقعات طقس الأحد:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض غدًا الأحد.

وتشمل الحالة الجوية أيضًا مناطق (نجران، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

موجة الغبار:

يذكر أن الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، قال في وقت سابق: إن موجة الغبار التي تجتاح أجواء المملكة حاليًّا تم التنبيه لها منذ أكثر من 4 أيام.

العاصفة حمراء:

وقال عبدالعزيز الحصيني، خلال مداخلة له مع برنامج “mbc في أسبوع” على قناة “mbc”: إنه تشكلت العاصفة الغبارية يوم أمس ولوحظ امتدادها الهائل والرهيب على كثير من مناطق المملكة، لافتًا إلى أنه تم تسميتها بعاصفة “حمراء”.

كتلة هوائية:

وأشار الحصيني إلى أن أسباب تواجد تلك العاصفة هي وجود فوارق في الضغط الجوي بين شمال المملكة ووسط المملكة أدى إلى نشاط الرياح السطحية، والتقاء المحاور بين كتلة هوائية أصلها قطبية وكتلة دافئة أدت إلى صراع بين الرياح؛ وبالتالي أدت إلى نشاط رياح شبه قوية مع العاصفة.

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