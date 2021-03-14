هل يلزم ارتداء الكمامة على من تصل حالته الصحية لـ”مُحصن”؟.. “الصحة” توضح

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أوضحت وزارة الصحة، مدى إمكانية إعفاء من تصل الحالة الصحية لديه إلى “مُحصن” من ارتداء الكمامة، وذلك بعد إكمال الحصول على جرعات اللقاح المُضاد لـ”كورونا”.

وبّينت الوزارة، أنه يجب التزام الأشخاص بعد استكمال التطعيم بالاحترازات الوقائية، وبينها ارتداء الكمامة.

ونوهت إلى أن اللقاح يوفر حماية للشخص من الإصابة عامة وبالمرض الشديد خاصة، لكن هذا لا يعني أنه لن ينقل الفيروس لغيره لذلك يجب الاستمرار في الاحترازات الوقائية.

Source akhbaar24.argaam

