︎ :
.
أوضحت وزارة الصحة، مدى إمكانية إعفاء من تصل الحالة الصحية لديه إلى “مُحصن” من ارتداء الكمامة، وذلك بعد إكمال الحصول على جرعات اللقاح المُضاد لـ”كورونا”.
وبّينت الوزارة، أنه يجب التزام الأشخاص بعد استكمال التطعيم بالاحترازات الوقائية، وبينها ارتداء الكمامة.
ونوهت إلى أن اللقاح يوفر حماية للشخص من الإصابة عامة وبالمرض الشديد خاصة، لكن هذا لا يعني أنه لن ينقل الفيروس لغيره لذلك يجب الاستمرار في الاحترازات الوقائية.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر هل يلزم ارتداء الكمامة على من تصل حالته الصحية لـ”مُحصن”؟.. “الصحة” توضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.