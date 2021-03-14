استشاري: في أجواء الغبار استبدلوا العدسات اللاصقة بالنظارة

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دعا استشاري طب وجراحة العيون الدكتور باسم مخلص، الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة بتجنب ذلك خلال هذه الفترة التي تشهد فيها بعض المناطق حالة من الغبار والتقلبات الجوية واستبدال ذلك بارتداء النظارة الطبية، مبينًا أن ذرات الغبار عندما تلتصق بالعدسات اللاصقة تؤثر على العيون وتصبح غير صالحة للاستخدام، لذا يجب ارتداء النظارة والاحتفاظ بالعدسات في المحلول المخصص، مع ضرورة الحرص على غسل العينين عند العودة من الخارج؛ لضمان عدم وجود أي ذرات غبارية أو أتربة صغيرة داخل العين.

نصيحة لمرضى العمليات:

ونصح الأشخاص الذين أجريت لهم عمليات في العين بتجنب الخروج من البيت وأخذ العلاجات والقطرات الموصوفة، وفي حال خروج الأفراد بشكل عام عند وجود الغبار لحالات الضرورة والشعور- لا سمح الله- بألم أو حرقة في العين فيجب استخدام القطرات المرطبة مع تجنب استخدام اليد لحك العين؛ حتى لا تتسبب حبات الرمل والأتربة بإحداث خدوش على سطح القرنية والتي قد تؤدي إلى التهاب العين.

النظارة الشمسية أفضل:

ولفت إلى أنه يفضّل ارتداء النظارة الشمسية عند الخروج في حالات الغبار؛ وذلك ضمانًا لعدم دخول ذرات الأتربة وحماية للعينين، فالنظارة الشمسية أو الطبية تعطي حماية كبيرة؛ لكون الذرات في حالات الغبار تصطدم بزجاج العدسات، وخصوصًا إذا كان الوجه مغطى بالشكل الصحيح.

استخدام قطرات التعقيم:

واختتم الدكتور مخلص بقوله: يمكن للأشخاص بشكل عام هذه الأيام استخدام قطرات التعقيم التي يمكن شراؤها من الصيدليات مباشرة ووضع قطرة إلى قطرتين في كلا العينين كل 8 ساعات طوال أيام الغبار، على أن يتم التخلص من القطرة بعد مرور شهر من فتح العبوة.

Source almowaten

