عضو لجنة الفتوى يكشف حكم إسقاط القرض عن المعسرين وحسابه من الزكاة

كشف الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حكم إسقاط القرض عن المعسرين وحسابه من الزكاة.

وقال الشيخ السليمان، في مقطع نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، إنه لا يجوز أن يتنازل الدائن عن شيء من الدين وينوي بذلك الزكاة.

وأشار إلى أن الزكاة تحتاج في إخراجها أن ينوي بها ابتداءً، ويخرجها ويسلمها للفقير. أما أن يتنازل عن شيء من دينه من أجل أن يسقط عن نفسه الزكاة، فلا يجزئ ذلك.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أنه «لو حاول المقرض التيسير على المقترض الذي لم يسدد وإمهاله، فله أجر عظيم».