السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 459 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 459 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية أن البلاد شهدت أيضا حالتي وفاة جراء الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 1669 حالة.

// انتهى //

05:59ت م

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سيئول 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسأعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 459 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 95635 .وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية أن البلاد شهدت أيضا حالتي وفاة جراء الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 1669 حالة.// انتهى //05:59ت م0020

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