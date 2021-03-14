السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد



الرياض 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض وكذلك مناطق ( نجران، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على جزء باب المندب ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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