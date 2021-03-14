السعودية اليوم / المكسيك تسجل 6 آلاف و 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 639 حالة وفاة



مكسيكو سيتي 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس عن تسجيل 6 آلاف و 104 إصابات جديدة بفيروس

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 639 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 194 ألفا و490 حالة.

// انتهى //

03:03ت م

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مكسيكو سيتي 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس عن تسجيل 6 آلاف و 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع الإجمالي إلى مليونين و 163 ألفا و 875 إصابة.وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 639 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 194 ألفا و490 حالة.// انتهى //03:03ت م0014

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