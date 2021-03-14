السعودية اليوم / باكستان ترسل مساعدات طبية إلى العراق لمواجهة جائحة كورونا



إسلام آباد 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس

أرسلت باكستان أمس شحنة من المساعدات الطبية إلى العراق لمواجهة جائحة فيروس

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء عمران خان فإن باكستان قررت إرسال ثلاثة شحنات من المساعدات الطبية للعراق.

وأكد البيان أن باكستان تولي اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع العراق، وتعدها علاقات أخوية عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ وتستند على القيم الدينية المشتركة، مشيرا إلى أن جائحة فيروس كورونا تعد تحديا عالميا لا يمكن احتواؤه إلا بالتضامن والتعاون الدوليين.

// انتهى //

02:29ت م

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إسلام آباد 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسأرسلت باكستان أمس شحنة من المساعدات الطبية إلى العراق لمواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد ـ 19"، انطلاقا من مبدأ الوقوف مع الشعب العراقي.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء عمران خان فإن باكستان قررت إرسال ثلاثة شحنات من المساعدات الطبية للعراق.وأكد البيان أن باكستان تولي اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع العراق، وتعدها علاقات أخوية عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ وتستند على القيم الدينية المشتركة، مشيرا إلى أن جائحة فيروس كورونا تعد تحديا عالميا لا يمكن احتواؤه إلا بالتضامن والتعاون الدوليين.// انتهى //02:29ت م0008

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