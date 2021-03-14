شكرا لقرائتكم خبر عن جنودنا الأوفياء.. حصن الوطن المنيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بقوة مهارية، ويقظة عالية، أثبت جنودنا البواسل أن بلادنا قادرة على دحر كيد المعتدين، وأنها بلاد الأمن والأمان، وذلك بالتصدي للاعتداءات الإرهابية الجبانة المتصاعدة، التي تشنها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والتي أطلقت خلال الأيام الماضية عددا من الطائرات المسيرة المفخخة، وصواريخ باليستية لاستهداف المدنيين، والمنشآت النفطية.

وأكد عدد من المواطنين والمقيمين، أن المملكة تعيش في أمن وأمان، رغم محاولات الميليشيات الحوثية العبثية زعزعة أمن المملكة، واستهداف المدنيين، مؤكدين عبر ”الخليج 365” أن الجميع تحت سماء المملكة، يعيش في رخاء، وتسير حياتهم اليومية بشكل طبيعي، مشيرين إلى أن جنودنا الأوفياء هم حصن الوطن المنيع.

بذل الغالي والنفيس فداء للوطن

بث شحنات الأمل والثقة والقدرة

الدفاع عن أمن ومقدسات البلاد

بين المواطن «أحمد باعبدالله» أن المتأمل لحياتنا اليومية، والمتمعن بشغف، يجد أننا رغم خوضنا حرب الدفاع عن أمن ومقدسات البلاد، إلا أننا نعيش -بفضل الله- حياتنا اليومية، آمنين مطمئنين، في الوقت الذي تجلت صور متعددة من الوفاء للوطن والتقدير لجنوده البواسل المرابطين، وتعالت الهمة من على حدوده.

وأضاف: «هذا الأمر يجعلنا كمواطنين نحمل اعتزازا بما قدمه جنودنا البواسل من تضحية في سبيل الله، ثم الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتلبية نداء ولي الأمر، فجنودنا الأوفياء هم حصن الوطن المنيع، الذي تتحطم على جدرانه كل محاولات النيل من هذا الوطن الشامخ، وإن كلمات الفخر لن تفِي الجنود البواسل حقهم، فهم رجال الوطن في كل زمان ومكان».

أوضح المقيم «محمد شاكر» أن سماء المملكة شهدت خلال الأيام الماضية، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي، أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، تجاه المملكة، وطائرات دون طيار «مفخخة»؛ لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في أكثر من منطقة.

وأضاف: «كالعادة، كان لها أبناء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بالمرصاد، مدافعين عن وطنهم ببسالة وعزيمة قوية، ورغم توجيه مئات الصواريخ والطائرات المفخخة فإن الإصابات والأضرار المادية لا تكاد تذكر، بحفظ الله، ويقظة جنودنا البواسل، وعيونهم المفتوحة لحماية سماء المملكة، ولكي ينعم كل من فيها بالأمن والأمان ويعيشوا حياتهم اليومية في أمن وطمأنينة، يستغربها البعض، في ظل وجود تحالف كبير تقوده المملكة منذ سنوات، لإعادة الشرعية لحكومة اليمن وشعبها من أيدي الحوثيين المعتدين».

وتابع: «نحن كمقيمين، لم نشعر أبدًا بأي شيء، ونعيش حياتنا اليومية بشكل اعتيادي».