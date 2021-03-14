شكرا لقرائتكم خبر عن «لقاحات كورونا».. كثافة الإقبال ترفع قوائم الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة، عن حجز 80 % من مواعيد التطعيم بلقاح كورونا عبر تطبيق «صحتي»، خلال الأسبوعين القادمين، مشيرة إلى ارتفاع المعدل اليومي في إعطاء جرعات التطعيم بالمراكز، مما يؤكد الجاهزية والتكامل والاستعدادات وتجاوب المواطنين والمقيمين مع أهمية الحصول على اللقاح.

وأشارت الوزارة إلى تدشين 500 مركز على مستوى مناطق المملكة، جرى دعمها وتجهيزها بجميع المتطلبات اللازمة التي تضمن سهولة وانسيابية الإجراءات واستيعاب عدد المطعمين.

وتشهد مراكز اللقاحات على مستوى المملكة إقبالا كبيرا يفوق استيعاب التسجيل اليومي عبر تطبيق صحتي.

مؤشر إيجابي

وقالت استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى الملك فهد الجامعي في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. عائشة العصيل، إن عدم توافر مواعيد قريبة بمراكز اللقاح، نتيجة للإقبال الشديد والأعداد المتزايدة على أخذ اللقاح، مشيرة إلى أن جميع المراكز تعمل على قدم وساق لاستيعاب جميع المستفيدين، والوصول إلى النسبة المرجوة.

وبينت أن حجز مواعيد الأسبوعين المقبلين هو مؤشر يبشر بالثقة المتزايدة في مأمونية اللقاح، وزيادة عدد المقبلين على التطعيم، ومع فتح مراكز جديدة للقاح سوف يتم توفير مواعيد أكثر للحجز، أما بالنسبة لتزايد عدد الإصابات والحالات الحرجة بعد تقليل شدة الإجراءات فهو أمر متوقع، خلال أول أسبوع.

وأكدت أن الوضع لا يزال تحت السيطرة ولكن لا بد من متابعة المناطق التي زادت فيها الحالات والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون معها، مضيفة «كلنا ثقة في وعي المواطن والمقيم فنحن في نهاية الرحلة وبحول الله سوف تكون نهاية سعيدة».

تزايد التسجيل

وأوضحت استشاري الباطنة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى د. فاطمة الشهراني، أن الوعي الكبير من المواطنين والمقيمين بأهمية تلقي اللقاح ساهم في تزايد التسجيل بتطبيق «صحتي» لتلقي اللقاح بشكل ملحوظ، مما تسبب في عدم توافر مواعيد قريبة، مشيرة إلى عدم وجود أي مشكلات تقنية في التطبيق أو نقص في اللقاحات.

وأكدت أن لدى وزارة الصحة خطة للتوسع المستمر في تدشين مراكز اللقاحات التي تجاوزت 500 مركز على مستوى مدن ومحافظات المملكة حتى الآن، والتي روعي فيها الكثافة السكانية بشكل عام، داعية جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، إلى أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، إذ أن تهاون البعض أدى إلى تزايد الإصابات في الأيام الماضية.