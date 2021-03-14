شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف خدمة صحية من مركز الملك سلمان لأيتام اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في محافظات عدن ومأرب والمهرة.

وجرى خلال شهر فبراير الماضي تقديم 3000 خدمة توزعت في مجالات الدعم النفسي والمجتمعي والرعاية الصحية الأولية والكفالة النقدية، استفاد منها 1000 فرد في كل من محافظة عدن ومأرب والمهرة، بهدف تقديم الرعاية التكاملية للأيتام وأسرهم من خلال تأمين الرعاية الصحية وضمان الوصول للخدمات التعليمية، ودمج الأيتام في المجتمع.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لحماية الأيتام اليمنيين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وتخفيف معاناتهم بتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم.

كما واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقام المركز خلال المدة من 1 حتى 4 مارس 2021م، باستقبال 38 مريضا منهم 36 حصلوا على 51 جلسة غسيل كلوي وجلستين إسعافيتين، حيث بلغت نسبة المستفيدين من الذكور 68 % والإناث 32 % بينما بلغت نسبة المقيمين 84 % والنازحين 11 %، فيما أجرى 106 تحاليل مخبرية، فيما راجع عيادة أمراض الكلى شخصان.

يأتي ذلك امتدادا للمشاريع المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة التي تمر بهم.