شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يشيد بدور المملكة في تعزيز قيم التسامح والوسطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في ترسيخ التعايش والوسطية والتسامح والتصدي لخطاب الكراهية والتطرف.

وأكد العسومي في كلمته خلال المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية -الذي انطلقت أعماله بالقاهرة أمس- أن تعزيز لغة الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة ليس مسؤولية المؤسسات الدينية فحسب، وإنما هو مسؤولية تشاركية تحتاج إلى تكامل جهود جميع المؤسسات التعليمية والتربوية والإعلامية والتشريعية.

وثمن رئيس البرلمان العربي الدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، مشيرا إلى أن الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة أصبح محل اهتمام حقيقي، ويحظى باهتمام كبير لدى قادة الدول العربية.