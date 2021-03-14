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البرلمان العربي يشيد بدور المملكة في تعزيز قيم التسامح والوسطية

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الدمام - شريف احمد - أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في ترسيخ التعايش والوسطية والتسامح والتصدي لخطاب الكراهية والتطرف.

وأكد العسومي في كلمته خلال المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية -الذي انطلقت أعماله بالقاهرة أمس- أن تعزيز لغة الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة ليس مسؤولية المؤسسات الدينية فحسب، وإنما هو مسؤولية تشاركية تحتاج إلى تكامل جهود جميع المؤسسات التعليمية والتربوية والإعلامية والتشريعية.

وثمن رئيس البرلمان العربي الدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، مشيرا إلى أن الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة أصبح محل اهتمام حقيقي، ويحظى باهتمام كبير لدى قادة الدول العربية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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