شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في CSW بنيويورك 15 مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الـ«65» للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة «csw» المقرر عقدها في نيويورك خلال الفترة من 15 - 26 مارس الحالي، والمخصصة لمشاركة المرأة الكاملة والفعالة في صنع القرار في الحياة العامة، وجهود القضاء على العنف ضد المرأة وتمكينها، وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وسيمثل المملكة وفد برئاسة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. هلا التويجري، ومشاركة رئيسة لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة الدكتورة لانا بنت سعيد، وممثل وكالة تمكين المرأة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية د. هند بنت خالد الزاهد، وممثل هيئة حقوق الإنسان د. آمال الهبدان.

وعدت د. هلا الملتقى الأممي فرصة لاستعراض ما تحقق من منجزات على صعيد تمكين المرأة السعودية، والدور الأساسي الذي تقوم به في المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات.