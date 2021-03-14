شكرا لقرائتكم خبر عن وصول القوات الجوية السعودية المشاركة في «عين الصقر 1» باليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت أمس طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز «ف -15 سي» مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية للمشاركة في مناورات تمرين «عين الصقر 1»، الذي سوف يُنفذ خلال الشهر الحالي.

وستنفذ القوات الجوية السعودية واليونانية طلعاتها الجوية وتمارينها المشتركة في سماء البحر الأبيض المتوسط.

وكان في استقبال مجموعة القوات الجوية سفير خادم الحرمين الشريفين في العاصمة اليونانية أثينا د. سعد بن عبدالرحمن العمار، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري، وضابط الاتصال العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أثينا المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي.

الجدير بالذكر أن هذا التمرين يهدف إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.