شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل في سادس مراحل «أتقن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برنامج التدريب المجتمعي «أتقن» بمرحلته السادسة، مشيرة إلى بدء التسجيل، اليوم، فيما تنطلق مراحل التدريب بتاريخ 8/‏‏8/‏‏1442هـ، وتستمر لمدة 3 أسابيع، بواقع 4 أيام لكل برنامج تدريبي بإجمالي 16 ساعة تدريبية. وستطلق المؤسسة في نسخة «أتقن» هذا العام برامج تدريبية متخصصة بجوانب متنوعة، يشارك في تقديمها مع المؤسسة قطاع التدريب الأهلي، وتم اختيار البرامج بعناية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، وسيستفيد من هذه البرامج التدريبية جميع أفراد المجتمع من المواطنين ممن هم فوق 15 عاما من الجنسين بمقابل رمزي وستقدم البرامج التدريبية -عن بعد- من خلال المنصات الإلكترونية، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة لسلامة الجميع. ودعت المؤسسة المهتمين، للاطلاع على البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa

وفيما يخص البرامج التدريبية التي يقدمها القطاع الأهلي فسيتم الإعلان عنها لاحقا من خلال الإدارة العامة للتدريب الأهلي.