شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز مركزي تطعيم جديدين بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جهزت صحة حفر الباطن، مركزين جديدين، لتقديم لقاحات فيروس كورونا للمستفيدين، بالإضافة إلى مركز اللقاحات بالجامعة.

وأوضحت أن المقار الجديدة تشمل مركز صحي الخالدية بالقيصومة و«صحي جنوب أبو موسى»، داعية الجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وخصصت صحة حفر الباطن خدمة تقديم اللقاحات للمواطنين والمقيمين في كافة المستشفيات، بعد تهيئتها لاستقبال ‏‫المستهدفين من المرضى المنومين، ومراجعي العيادات، ومراكز الغسيل الكلوي، والعاملين بالمنشآت، بطريقة منظمة من خلال تجهيز عيادات لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر الصحية المتخصصة والمدربة.

وأكدت «صحة حفر الباطن» أن الخدمة متوافرة في مستشفى الملك خالد ومستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى الصحة النفسية، ومستشفى الرعاية المديدة، ومستشفى السعيرة، والقيصومة بالإضافة إلى مركز السكر وستكون الأولوية لكبار السن ومصابي الأمراض المزمنة ومراجعي العيادات ومركز السكر، ومن ثم بقية المستفيدين، داعية المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق «صحتي» لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.