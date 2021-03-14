شكرا لقرائتكم خبر عن سجل المربي.. خدمة جديدة بـ«أنعام بلس» لدعم الثروة الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، «سجل المربي» من خلال منصة «أنعام بلس» الإلكترونية، وذلك ضمن مشاريع التحول الرقمي في الوزارة، التي تهدف إلى أتمتة خدمات الثروة الحيوانية وإتاحتها عبر مختلف القنوات الرقمية لتقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل - عن بعد - وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية. وأوضحت الوزارة، أن إطلاق «سجل المربي» عبر «أنعام بلس» يشمل البيانات الشخصية، وأعداد وأنواع الحيوانات، وموقع المزرعة، وسجل التحصينات والأدوية والأمراض، بالإضافة إلى سجل الوضع الصحي الوبائي للقطيع. ودعت الوزارة، المستفيدين إلى استخدام هذه الخدمة، بالدخول إلى منصة «أنعام بلس»، والاستفادة من الخدمات التي تتيحها المنصة في خدمة أعمالهم، وتمكينهم من سرعة وإنجاز التعاملات.