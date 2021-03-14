شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات تقنية بمعهد جدة الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المعهد الثانوي الصناعي بجدة، منظومة مبادراته التقنية والمهنية التي تستهدف تنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم والاستفادة من طاقاتهم في شتى المجالات لتحقيق اقتصاد مستدام وفق رؤية المملكة 2030. وأوضح مدير المعهد د. ياسر مياجي أن المبادرات شملت: مبادرة «100 منتج» التي تبرز منتجات متدربي المعهد الصناعي الثانوي بجدة بجميع الأقسام التدريبية، ومبادرة «نظام شواهد الإلكتروني» الذي يعنى بتنظيم إدارة الموارد البشرية بالمعهد والتوزيع العادل للمهام الإدارية. وأشار إلى أن هذا النظام يستند إلى لوائح وأنظمة تقييم الأداء الوظيفي والأدلة والإجراءات المنظمة لها، في حين تلامس مبادرة التحول الرقمي سياسات جودة التدريب وجودة الأعمال الإدارية للتحول نحو الرقمنة في جميع الخدمات والمنتجات التدريبية التي يقدمها المعهد لمتدربيها ولشركائها بالقطاعين العام والخاص.