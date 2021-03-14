شكرا لقرائتكم خبر عن 351 مصابا بـ«كوفيد 19».. وارتفاع «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة، عن استمرار ارتفاع عدد الحالات النشطة والحرجة لفيروس كورنا المستجد «كوفيد 19»، موصية الجميع بأخذ اللقاح حماية لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته. وأكدت أن «اللقاحات» وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية.

وأوضحت الوزارة، أنه جرى تسجيل 351 حالة مؤكدة، وتعافي 239 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3040 منها 553 حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 382059 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 372456 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 7 حالات، ترفع الإجمالي في المملكة إلى 6563 حالة. كما تم إجراء (44953) فحصا مخبريا جديدا. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.