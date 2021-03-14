شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تشغيل الأقسام بمستشفى الأمير محمد بن فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف وفد وزاري من وحدة تشغيل المستشفيات، أمس، على سير تشغيل الأقسام بمستشفى الأمير محمد بن فهد بالقطيف، وذلك للاطلاع على آخر المستجدات والتحديات وتذليل العقبات التي تواجه المستشفى.

وقدم المدير التنفيذي للمستشفى د. محمد الخليفة الشكر للقيادة الرشيدة - أيدها الله -، بمناسبة افتتاح المستشفى، وبداية العمل التدريجي بالأقسام، بما فيها مركز لقاح «كورونا».

من جهة أخرى، أعلن مستشفى القطيف المركزي ومراكز الرعاية التابعة له، عن حملة للتبرع بالدم، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 مارس الجاري، بدءا من 4 عصرا وحتى 9 مساء. وأكد المستشفى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، مشددا على ضرورة إحضار الهوية الوطنية.