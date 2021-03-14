شكرا لقرائتكم خبر عن .. و3 آلاف مراجع لمركز طب الأسنان في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خدماته العلاجية لـ 3284 مراجعا ومراجعة خلال شهر فبراير للعام الحالي 2021م، وبلغ عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين 474، وعيادة جراحة اللثة 30 مراجعا، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة التركيبات 727، ووصل عدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 366، بينما استفاد 390 طفلا من عيادة طب أسنان الأطفال.

وأجرى مركز طب الأسنان التخصصي 467 أشعة، وكذلك جرت متابعة 285 مراجعا في عيادة تقويم الأسنان، وبلغ عدد مراجعي قسم صحة الفم والأسنان 143، فيما قدمت الخدمة لمراجعي الكشف البصري لعدد 402 مراجع.