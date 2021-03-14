شكرا لقرائتكم خبر عن 700 معدة و3500 عامل لإزالة آثار التقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك أكثر من 3500 عامل نظافة و700 معدة وآلية تنوعت ما بين معدات ضواغط ومكانس آلية وعربات كبيرة، ومعدات شفط لنقل النفايات والأتربة وعربات شيول، في معالجة ما خلفته الرياح من تساقط لبعض الأشجار وإزالة الأتربة عن الطرق وغسيل الأرصفة والحاويات وإزالة المتناثر فيها نتيجة تساقطها وتلفها، وغيرها من أعمال النظافة، بالمنطقة الشرقية.

وفعلت الأمانة خطة الطوارئ في أعمال النظافة للتعامل مع الحالة الجوية، من خلال استخدام المعدات والآليات لرفع الأتربة المتراكمة في الطرق والساحات العامة واستخدام المكانس الآلية في الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء مع إيجاد فرق طوارئ للرصد والمتابعة الميدانية لكافة هذه الأعمال، بالإضافة إلى فرق أعمال الالتقاط إذا تطلب الأمر، مع دعم البلديات التي قد تحتاج إلى دعم سواء بالمعدات أو الآليات أو العمالة، والتي تأثرت بهذه الرياح والأتربة.

وكان أمين المنطقة م. فهد الجبير، وجه كافة الإدارات والبلديات بإعادة جدولة جميع أعمال عمال الكنس لحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم، كما أكد على كافة هذه الإدارات والبلديات جاهزية فرق الطوارئ وسرعة الاستجابة والتفاعل السريع والفوري مع كافة البلاغات على مدار الساعة والتعامل معها، وبناء على ما خلفته الحالة الجوية من أتربة وغبار ورياح.