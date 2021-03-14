شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الأشجار من شوارع غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت إدارتا المراقبة والزراعة وبتنسيق مع وحدة البلاغات والطوارئ ببلدية غرب الدمام، الأشجار الساقطة على الطرقات والشوارع في نطاق البلدية، نتيجة التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة على مدار اليومين الماضيين.

وكثفت إدارة النظافة والمراقبة العامة من أعمال رفع الرمال نتيجة التقلبات الجوية، وذلك برفع الآثار وتنظيف الشوارع والأحياء السكنية.

ونفذت البلدية خطة النظافة العامة وعمليات الكنس الآلي واليدوي ومعالجة ما خلفته الرياح، مع إنجاز برامج غسل للأرصفة والمماشي من الرمال، وتوزيع عمال الـنظافة مع وضع إجراءات تضمن عدم تعرضهم لأضرار صحية.