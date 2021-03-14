شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة النقل غير الإسعافي بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق فريق برنامج الرعاية الصحية المنزلية، التابع لمستشفى القطيف المركزي، خدمة النقل غير الإسعافي لأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن. وأوضح رئيس تمريض العيادات الخارجية مهند آل شهاب، أنه يجري التنسيق لدخول المريض العيادة بأسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن المبادرة تهدف إلى خدمة أكبر عدد من المرضى لحضور العيادات الاستشارية الموصى بها من قبل الطبيب العام.

وقال نائب مدير إدارة تجربة المريض بالمستشفى محمد الفرحان إن المهام الأساسية للإدارة تشمل إيجاد الحلول والمعوقات التي تواجه المريض، ومن ضمن الأقسام المهمة إدارة الرعاية الصحية المنزلية التي تزور المرضى في منازلهم، ويبلغ عددهم 595 مستفيدا.

ولفت إلى أن أبرز التحديات التي كانت تواجه ذوي المريض، نقل المريض في حال وجود موعد للعيادة أو الأشعة أو أي قسم من الأقسام الصحية.