دعت السعوديين إلى الفخر ببلدهم.. أمریكیة تروي تجربتھا في الحصول على لقاح كورونا بالرياض

روت أمريكیة مقیمة في الرياض تجربتھا في الحصول على لقاح كورونا بالمملكة العربية السعودية، مؤكدةً أنها كانت رائعة.

وتفاعل معھا، عبر حسابها على منصة «تيك توك»، الكثیرون من مواطني بلدھا وسعوديون، بعدما طلبت من متابعیھا التحدث عن تجاربھم.

وقالت سیدني إن التجربة كانت رائعة جدًّا من حیث التنظیم وسرعة الحصول على اللقاح، مبینةً أنھا انتظرت دقیقتین فقط بعد الحصول على الرقم، ودخلت بعد ذلك غرفة اللقاحات.

وذكرت، في ردودھا على متابعیھا، أن بعض مواطنیھا في بلدھا الذين تحدثت معھم كانت تجاربھم متباينة بین السوء والامتیاز، ولكن الكل في المملكة أشادوا بما وجدوه في مراكز اللقاحات.

وأكدت أنه لم تحدث لديھا أي آثار جانبیة سوى ألم بسیط في ذراعھا لم يستمر معھا طويلًا، داعیةً السعوديین إلى أن يفتخروا بما تقدمه بلادھم في أخذ اللقاحات.