شكرا لقرائتكم خبر عن «الموجة الثالثة» تضرب أوروبا والان مع التفاصيل
واتخذ ذلك التفاقم شكلاً قميئاً آخر في البرازيل، التي قفزت الى المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الإصابات والوفيات، بعدما زحزحت الهند من تلك المرتبة. فقد سجلت البرازيل أمس الأول أكثر من ألفيْ وفاة في يوم واحد، وأكثر من 70 ألف إصابة جديدة. وقفز عدد إصابات البرازيل أمس الى 11.37 مليون حالة، أدت الى 275276 وفاة، فيما سجلت الهند أمس 11.33 مليون حالة، و158483 وفاة. وقال أطباء برازيليون إن المرضى في بعض مناطق البلاد يذهبون الى المستشفيات فلا يجدون أسرّة لتنويمهم، حتى في وحدات العناية المكثفة. وقال أمين حكومة مقاطعة بياوي ويلينغ دياس إن احتمال موت المريض من دون أن يجد مساعدة غدا أمراً واقعاً. وقال الطبيب الاكسندر زافاسكي، الذي يعمل بأحد مستشفيات بورتو أليغري، عاصمة مقاطعة ريو غرادني دو سول: ما نفعله حالياً ليس الطب الذي اعتدنا ممارسته. إنه طب أشبه بالذي يمارس في جبهات الحروب.
وفي بريطانيا، حيث سجلت البلاد ارتفاعاً في عدد الإصابات الجديدة، بواقع نحو 7 آلاف إصابة (الجمعة)، قالت الخدمة الصحية في إنجلترا أمس إنها سجلت أربع حالات جديدة مصابة بالسلالة البرازيلية المتحورة من فايروس كورونا الجديد. ثلاثاً منها في مقاطعة غلوسترشاير، وواحدة في برادفور، بمقاطعة يروكشير الغربية. وبذلك يصل عدد المصابين بالسلالة البرازيلية في بريطانيا إلى 10 أشخاص، 7 منهم في إنجلترا، و3 في أسكتلندا. كما أعلنت الخدمة الصحية الإنجليزية أمس أنها سجلت إصابتين جديدتين في إنجلترا بسلالة لم يتم التعرف عليها، تحوي التحورات التي عرفت في سلالتي كنت البريطانية والبرازيلية. واكتفت بالقول إن المصابيْن بهذه السلالة المجهولة كانا قد عادا لتوهما من جزيرة أنتيغوا، الواقعة في البحر الكاريبي. وبذلك يرتفع عدد السلالات «تحت التحقيق» في بريطانيا إلى خمس سلالات تثير قلق الحكومة، وهي سلالة كنت، والبرازيلية، والجنوب أفريقية، وسلالة تحورت من سلالة كنت في مدينة بريستول البريطانية، وأضحت تعرف بسلالة بريستول.
هل يمكن أن يتلاشى الفايروس ؟
لا أحد يعرف الإجابة بوجه قاطع. لكن العلماء يجمعون على أن فايروس كورونا الجديد قد يبقى عقوداً، أو ربما قرناً. لكنهم يرون أنه قد لا يشكّل الخطر نفسه الذي نراه حالياً. ويتزايد عدد العلماء المقتنعين بأن الفايروس سيصبح مرضاً مزعجاً، وليس أزمة صحية كاملة؛ من خلال التطعيم باللقاحات، أو التعافي من الإصابات. ويعتقد العلماء أن فايروس الإنفلونزا الإسبانية (1918-1919) أصاب ثلث عدد سكان العالم، وقتل كثيرين. لكنه مع تعافي كثيرين منه غدا عاجزاً عن التفشي، بسبب مناعة المتعافين ضده. وبالنسبة لكوفيد-19، تتضاءل احتمالات تلاشيه تماماً، خصوصاً بعدما أثبتت الأزمة الراهنة إمكان إصابة أشخاص بالفايروس للمرة الثانية، بسبب تحور سلالات الفايروس.