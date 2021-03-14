السعودية اليوم / مصر تسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 641 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 190280 من ضمنهم 146803 حالة تم شفاؤها، و11256 حالة وفاة.

// انتهى //

02:31ت م

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القاهرة 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و42 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 190280 من ضمنهم 146803 حالة تم شفاؤها، و11256 حالة وفاة.// انتهى //02:31ت م0009

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