السعودية اليوم / العاهل الأردني يشكل لجنة عسكرية لتسلم ملف قضية مستشفى حكومي شهد حالات وفاة نتيجة نقص الأوكسجين



عمّان 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس

أمر العاهل الأردني عبدالله الثاني أمس بتشكيل لجنة طبية عسكرية من الخدمات الطبية الملكية لتسلم ملف قضية مستشفى السلط الحكومي، بعد حادثة انقطاع الأوكسجين التي راح ضحيتها 7 مرضى.

وطلب العاهل الأردني من اللجنة التي تضم فريقا طبيا من الخدمات الطبية، تزويده بتقرير من نتائج التحقيق.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة تحمل حكومته المسؤولية الكاملة عما جرى في مستشفى السلط الحكومي بعد وفاة 7 مرضى جراء انقطاع الأوكسجين عنهم.

وقال الخصاونة في إيجاز صحفي إن الحكومة لن تتوارى عن المسؤولية حيال ما حدث في مستشفى السلط أو تبرر ذلك، مشيرا إلى أنه تم إعلان الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات لمنع تكرار ما حدث في مستشفى السلط، موضحا أن الحكومة تنتظر نتائج التحقيق، وستعمل على تصويبها ومعالجة هذه الاختلالات.

وكان قد تُوفي صباح أمس 6 أشخاص داخل مستشفى السلط الجديد ( غربي العاصمة) جراء انقطاع الأوكسجين عن مرضى

// انتهى//

02:21ت م

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عمّان 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسأمر العاهل الأردني عبدالله الثاني أمس بتشكيل لجنة طبية عسكرية من الخدمات الطبية الملكية لتسلم ملف قضية مستشفى السلط الحكومي، بعد حادثة انقطاع الأوكسجين التي راح ضحيتها 7 مرضى.وطلب العاهل الأردني من اللجنة التي تضم فريقا طبيا من الخدمات الطبية، تزويده بتقرير من نتائج التحقيق.من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة تحمل حكومته المسؤولية الكاملة عما جرى في مستشفى السلط الحكومي بعد وفاة 7 مرضى جراء انقطاع الأوكسجين عنهم.وقال الخصاونة في إيجاز صحفي إن الحكومة لن تتوارى عن المسؤولية حيال ما حدث في مستشفى السلط أو تبرر ذلك، مشيرا إلى أنه تم إعلان الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات لمنع تكرار ما حدث في مستشفى السلط، موضحا أن الحكومة تنتظر نتائج التحقيق، وستعمل على تصويبها ومعالجة هذه الاختلالات.وكان قد تُوفي صباح أمس 6 أشخاص داخل مستشفى السلط الجديد ( غربي العاصمة) جراء انقطاع الأوكسجين عن مرضى فيروس كورونا المستجد ، وقدم على إثرها وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات استقالته من الحكومة.// انتهى//02:21ت م0007

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.