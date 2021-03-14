السعودية اليوم / القبض على عنصر إرهابي بالجزائر



الجزائر01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس

قبضت وحدات من الجيش الجزائري على عنصر إرهابي بمحافظة تمنراست جنوب البلاد.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس أن العنصر الإرهابي تم القبض عليه بعد محاولته دخول الجزائر بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع مالي، مضيفا أنه كان متابعا قضائيا في إطار الإشادة بأعمال التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل.

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