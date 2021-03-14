السعودية اليوم / لبنان تسجل 3523 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس

سجّلت لبنان 3523 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 325818، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5334 حالة بعد تسجيل 56 حالة وفاة.

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23:59ت م

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بيروت 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسسجّلت لبنان 3523 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 415362 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 325818، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5334 حالة بعد تسجيل 56 حالة وفاة.// انتهى //23:59ت م0001

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