شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 مساجد مؤقتاً في الرياض والشمالية لثبوت حالات كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، 3 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفايروس كورونا، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 34 يوماً 272 مسجداً، أعيد افتتاح 264 منها بعد الانتهاء من التعقيم.

وبيّنت الوزارة أن المساجد المغلقة مسجدان في منطقتي الرياض، وواحد في الحدود الشمالية.

وأشارت إلى إعادة افتتاح 11 مسجداً، 4 منها بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد بالمناطق التالية: الرياض، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، والجوف، والقصيم، ونجران، وحائل، بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.