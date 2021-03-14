شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيل للأمانات: عالجوا آثار موجة الغبار في المناطق والمدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل الأمانات والبلديات كافة بسرعة معالجة آثار موجة الغبار التي ضربت عدداً من مدن ومناطق المملكة أمس الأول ( الجمعة)، مُخلّفة العديد من الأضرار على مستوى تجمع الأتربة والرمال في الطرق والأماكن العامة.

وشملت توجيهاته البدء في تنفيذ خطة للنظافة العامة من خلال الكنس الآلي واليدوي لمعالجة ما خلّفته موجة الغبار، إلى جانب تنفيذ برامج غسل الأرصفة والأماكن المخصصة للمشي من الأتربة والغبار، وإزالة الأشجار المتضررة من تلك الموجة من الشوارع والطرق في مختلف المناطق، على أن يتم توزيع عمال النظافة في مختلف المواقع مع التأكد من اتخاذ إجراءات تضمن عدم تعرضهم للأضرار الصحية الناتجة عن الرمال المتجمعة.

وتضمنت التوجيهات التشديد على التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية في التعامل مع الحالات المختلفة والطارئة الناجمة عن الموجة.

غبار الشرقية يسقط الأشجار ويعيد جدولة «الكنس»

أدت موجة الغبار التي شهدتها المنطقة الشرقية يومي (الجمعة، والسبت) إلى سقوط بعض الأشجار وتراكم الأتربة في الطرقات، كما أدت العواصف الترابية إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، مع نشاط ارتفاع الرياح السطحية، إذ وصلت سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 60 كم/‏ساعة، وشملت الدمام ومحافظات الخبر والقطيف والجبيل ورأس تنورة والأحساء وقرية العليا وحفر الباطن والخفجي وبقيق والعديد. وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة الطقس اليوم (الأحد) مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض وكذلك مناطق (نجران، عسير، الباحة واجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

فيما ستكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزءين الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45كم/‏ساعة، فيما سيكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على جزء باب المندب، وفي حالة البحر سيكون متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وفي مياه الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/‏ساعة، فيما سيكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما البحر سيكون متوسط الموج إلى مائج.

في غضون ذلك وجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، كافة الإدارات والبلديات بإعادة جدولة أعمال الكنس لحين تحسن الأحوال الجوية حفاظا على صحة العمال وسلامتهم، وأكد على كافة الإدارات والبلديات وفرق الطوارئ سرعة الاستجابة والتفاعل السريع والفوري مع كافة البلاغات، وتفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع الحالة الجوية والمحافظة على السلامة المهنية للعمالة.