شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» لـ الخليج 365: الخروج من المنازل عند الضرورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حذر المتحدث في صحة الشرقية أسعد سعود، مرضى الربو وكبار السن من خطورة الغبار الذي تشهده المنطقة منذ أمس الأول (الجمعة)، وأضاف لـ«الخليج 365»، أن هاتين الفئتين الأكثر تأثرا بالغبار، وشدد على عدم الخروج أثناء التقلبات الجوية إلا للأعمال الضرورية.

وأكد أسعد على ضرورة اتباع النصائح والإرشادات مع موجة الغبار التي ضربت المنطقة، نظرا لأن الغبار من ملوثات البيئة وله عدة أضرار لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات، وفي ما يخص طرق الوقاية أفاد بأن طرق الوقاية من الغبار تتمثل في إغلاق الأبواب والنوافذ بشكل محكم، والحرص على ارتداء الكمامات ذات تصفية الهواء مع تغييرها باستمرار.