شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: توفير لقاح كوفيد في 6 مستشفيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شرعت مستشفيات مكة المكرمة في تقديم لقاح فايروس كورونا للفئات عالية الخطورة، من كبار السن، والممارسين الصحيين ومرضى السكر ومراجعي العيادة الخارجية، ومرضى الرعاية المنزلية في المنازل ومرضى الغسيل الكلوي وذويهم.

وبدأ التجمع الصحي في توفير مواقع للتطعيم داخل مستشفيات النور التخصصي، والملك عبدالعزيز، والملك فيصل، وحراء العام، والولادة والأطفال، ومدينة الملك عبدالله الطبية.

وأوضح مدير مشروع اللقاحات في التجمع الدكتور فواز تركستاني، بأن التجمع يعمل وفق خطط للتوسع في توفير لقاح كورونا لجميع الفئات المستهدفة لتحقيق الأهداف المنشودة منها ولا يقتصر تقديم اللقاح على المراكز بل امتد لتوفيرها لعدد من الشرائح في المجتمع نظرا لضرورة حصولهم على اللقاح مشيرا إلى ضرورة تكاتف الجميع من مواطنين ومقيمين والتسجيل في منصة صحتي للحصول على اللقاح ولكي نعود لحياتنا الطبيعية.

الجدير بالذكر أن عدد مراكز لقاحات كورونا التي جهزها التجمع الصحي بمكة المكرمة وصلت إلى 13 مركزا، بالإضافة الى توفير مراكز اخرى في المستشفيات وخدمات المرضى في العيادات الخارجية والرعاية المنزلية.