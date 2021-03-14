شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة عسير تغلق مقهى مخالفاً وتكشف 30 تجاوزاً في 97 جولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضبطت الفرق الرقابية المسائية بأمانة عسير خلال الجولات الرقابية مقهى مخالفاً للإجراءات والتدابير الاحترازية وتم إغلاقه فوراً، وتواصل الفرق جولاتها الرقابية المستمرة لمتابعة الاحترازات. وقال مدير إدارة الرقابة الدكتور محمد العاوي إن الجولات تأتي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لمنع انتشار فايروس كورونا في المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي وأسواق النفع العام، مفيداً بأن فرق الرقابة المسائية نفذت يوم الجمعة 97 جولةً رقابيةً وضبطت 30 مخالفةً منها 15 مخالفةً كانت للإجراءات الاحترازية وتم رفع المخالفات المرصودة مباشرةً، مشيراً إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة، وعدم تأمين المعقمات والمطهرات علاوةً على عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء، وعدم تطهير العربات، وعدم الالتزام بالتباعد وغيرها من المخالفات المرصودة.

وأضاف العاوي أنه وخلال جولات فرق الرقابة المسائية لمتابعة المنشآت التجارية والإجراءات الاحترازية تم ضبط مطبخ يُدار من عمالةٍ ورصد مخالفات متنوعة مع تدني مستوى النظافة العامة والعاملين وتم ضبط أدوات ترميم للمحل في نفس الموقع الذي يتم تجهيز الطعام به وتقديمه، إضافةً إلى ضبط مواد مجهولة المصدر وقوارض وقطط، وتم تحرير المخالفات وإغلاق المطعم وضبط العمالة واستكمال بقية الإجراءات.