شكرا لقرائتكم خبر عن وسط شعبة الأحساء.. منسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الحي القديم أو حي صبحان (وسط بلدة الشعبة) بمحافظة الأحساء، يعد النواة الأساسية لنشأة البلدة، أم الجبل المشهور المتربع شرقها، ومع عراقة الحي وتكوينه التراثي الذي يمثل نموذجاً للحارات القديمة المتقاربة منازلها في الأحساء، إلا أنه ظل على حاله، ولم يحظ بالتطوير منذ سنوات طويلة.

ويعاني أهله من تجمعات مياه الأمطار شتاءً، وتطاير الأتربة صيفاً، من الأرضية الترابية المهترئة، والمواقف العشوائية، فيما توجد أكثر من فرصة لتطويره وتهيئته أمام الجهات المعنية، رغم مرور أكبر مشروع للأمانة بجانبه.

ويأمل الأهالي إلى التفاتة أمانة الأحساء للحي، وتجميل ما بقي من شوارعه الضيقة التي لو طالتها يد العناية بالأحياء القديمة، لأصبح أكثر جذباً.