شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. القنصل الأمريكية في الظهران تتحدث عن مكانة الإبل في التراث السعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تحدثت القنصل العام الأمريكية في الظهران، نيكول مانز، خلال مقطع فيديو قصيرا عن الإبل، ومكانتها في التراث السعودي، حيث كانت تمتطي ظهر إحداها.

وأوضحت إن الإبل كانت وما زالت التراث الأول للمملكة، وعليها يتحد أهل البادية، ويستخدمونها في القوافل التجارية والنقل، وعلى ظهورها أسس الملك عبدالعزيز المملكة العربية السعودية.

كما سأل حساب القنصلية العامة الأمريكية في الظهران - الذي نشر المقطع - عن اسم ناقة الملك عبدالعزيز.