شكرا لمتابعة خبر عن صحة بيشة: جراحة ناجحة تنقذ مصاب من شلل رباعي بمستشفى الملك عبدالله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة بإنقاذ حياة مصاب خمسيني من شلل رباعي مؤكد، إثر تعرضه لحادث مروري.

وأوضحت صحة بيشة أن المصاب قد حضر لقسم الطوارئ بالمستشفى وقد كان يعاني من ضعف شديد في حركة الطرف العلوي الأيمن والسفلي وألم شديد في الرقبة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية أظهرت تعرضه لكسور وخلع مابين الفقره الأولى والثانية العنقية من العمود الفقري.

وبينت بأن الفريق الطبي المختص قام بإجراء عملية جراحية لإزالة الضغط على الحبل الشوكي وتثبيت الفقرات وإرجاعها لوضعها الطبيعي وتثبيتها بمسامير وقضبان طبيه مابين الجمجمة والفقرة الثالثة العنقية.

الجدير بالذكر ان المصاب قد خرج من المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد، وأن الفريق المختص مازال يتابع حالته من خلال مراجعته للعيادات الخارجية.