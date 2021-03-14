الحربي: موجات جوية قصيرة على بعض المناطق.. وفرصة لسقوط الأمطار

توقَّع الراصد الجوي عبدالله الحربي أن تشهد بعض مناطق المملكة موجات علوية قصيرة مصدرها منخفض جوي قادم من تركيا وبلاد الشام.

وعبر حسابه على «تويتر»، قال الحربي: «موجات علوية قصيرة تؤثر على بعض مناطق المملكة، اعتبارًا من الثلاثاء القادم، مع فرص سقوط الأمطار على (حائل والقصيم) والكويت وشمال الوسطى».

ولفت الحربي إلى أن مصدر هذه الموجات، هو منخفض بعيد قادم من ناحية تركيا وشمال بلاد الشام.

من ناحيته، توقَّع «المركز الوطني للأرصاد» الأحوال الجوية لغد الأحد، لافتًا إلى استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق.

وفي بيانٍ عبر موقعه الرسمي، قال «المركز»: «بمشيئة الله –تعالى– يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مع تدني مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، وكذلك مناطق (نجران، عسير، الباحة) وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة».

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