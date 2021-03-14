ارتكبوا 17 حادثًا.. القبض على 4 مواطنين بالرياض امتهنوا سرقة المنازل والاستراحات

تمكَّنت شرطة الرياض من القبض على 4 مواطنين، في العقدين الثاني والثالث من العمر، امتهنوا اقتحام المنازل والاستراحات بمركبة مسروقة، وسرقة ما بها من مقتنيات شخصية وأموال ومجوهرات، وبيعها لحسابهم الخاص.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، إنه وفقًا لإجراءات الاستدلال، تم ضبط المركبة المسروقة التي يستخدمونها في تنقلاتهم، كما عثر بحوزتهم على 54 حبة خاضعة للرقابة الطبية، و40 جرامًا من مادة يشتبه بأنها من الحشيش المخدر.

وأشار إلى أن المضبوطين أقرُّوا بارتكاب 17 حادثًا بذات الأسلوب، بقيمة مسروقات بلغت 325 ألف ريال، مشيرًا إلى أنه تم إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.