9 مزايا للتعديلات الجديدة على لائحة مرافق الإيواء السياحي

كشفت وزارة السياحة، اليوم السبت، عن مزايا التعديلات الجديدة على لائحة «مرافق الإيواء السياحي» التي أطلقتها مؤخرًا.

وعبر «إنفوجراف» على حسابها بـ«تويتر»، أوضحت الوزارة أن مزايا التعديلات الجديدة تشمل (تطوير واختصار إجراءات التراخيص والتصنيف لمرافق الإيواء، ومنح المنشآت مهلة مدتها 180 يومًا للحصول على التصنيف، وإمكانية تقديم طلب التصنيف فور إصدار الترخيص، وتعديل مدة الترخيص والتصنيف لتكون سنة بدلًا من 3 سنوات)، بجانب التجديد التلقائي للترخيص والتصنيف، واختصار المدة الزمنية لاستخراج الترخيص والتصنيف من الوزارة، فضلًا عن تحديث الاشتراطات الواردة في اللائحة لتكون أكثر وضوحًا.

وشملت المزايا أيضًا تطوير آليات (الرقابة واستخدام التقنية لتتأكد من جودة الخدمات، والتواصل مع مشغلي المنشآت لضمان الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات)، بجانب تطوير آليات التعامل مع شكاوى النزلاء والسياح.

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